AstraZeneca | come può l’Italia bloccare l’export del vaccino?

«Le aziende che non rispettano gli impegni non dovrebbero essere scusate». Mario Draghi aveva annunciato la linea dura nel primo incontro con i leader europei e ha intenzione di seguirla. La prima mossa l'ha già fatta. Per primo il premier italiano ha bloccato, con il via libera dell'Unione Europa, l'esportazione di 250 mila vaccini di AstraZeneca verso l'Australia, confezionati nello stabilimento di Anagni.

