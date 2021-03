Asterix e Obelix diventano una serie Tv original di Netflix | tutto quello che sappiamo sulla nuova serie animata

(Di venerdì 5 marzo 2021)torneranno con unasu. Lacon i personaggi di Goscinny e Uderzo avrà l’animazione 3D e la collaborazione dello scrittore Alain Chabat, sceneggiatore e regista del film del 2002: Missione Cleopatra. Lasi basa sul filme la grande guerra. In quel film, i Romani, stanchi di ricevere solo botte dai Galli e mai vittorie, cercano di dividerli per poter ottenere da Panoramix la pozione magica. Laè ora in lavorazione, quindi non si sa quando uscirà.: ...

Sono franco canadese e, come la maggior parte dei francofoni in tutto il mondo, sono cresciuto cone Idefix. Ho guardato ogni lungometraggio esistente e letto tutti i fumetti. Se a 8 ...Alain Chabat, autore e regista di- Missione Cleopatra , adattamento più popolare del fumetto, sarà lo showrunner della serie. "Sono anni che parlo con Celeste Surugue di come ...È stata annunciata una serie TV Netflix ispirata alle avventure di “ Asterix ”. Un titolo animato in 3D, alla cui realizzazione prenderà parte Alain Chabat, scrittore che si era già occupato, in passa ...Asterix: l'indimenticabile personaggio dei fumetti di Goscinny e Uderzo diventa una nuova serie animata Netflix. Scopri tutte le anticipazioni.