Aste flop | terreni svenduti | da 2 milioni a 80mila euro Lunedì un altro tentativo

Ultime Notizie dalla rete : Aste flop

Corriere Adriatico

PESARO - La crisi e la bolla immobiliare: il terreno passa da un valore di 1,7 milioni di euro a 80 mila e seideserte. E' la storia di un lotto edificabile nel Comune di Acqualagna oggetto di una procedura fallimentare. A raccontarla il curatore, avvocato Marco Vitali.Ma, inaspettatamente, si rivelò un totale. L'hardware, infatti, non era dei migliori e lo ... Ormai questo computer si trova in diverseed è stato addirittura venduto a 50.300 dollari! Ma non ...PESARO - La crisi e la bolla immobiliare: il terreno passa da un valore di 1,7 milioni di euro a 80 mila e sei aste deserte. E’ la storia di un lotto edificabile nel Comune di ...“Prezzi a base d’asta troppo bassi”, fa flop il bando da oltre 6 milioni di euro dell’Asl Napoli 3 Sud per l’affidamento per 2 ...