Associazione Gemme Dormienti | il 6 marzo incontro su medicina di genere

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – In occasione della Giornata internazionale della donna si svolgerà domani, sabato 6 marzo, un convegno dal titolo ”La medicina personalizzata: dalla parte delle donne”, promosso dall’associazione Gemme Dormienti e con il patrocinio di ROPI – Rete Oncologica Pazienti Italia. Così in un comunicato stampa l’associazione. I TEMI AL CENTRO DEL CONVEGNO

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Gemme

La Nazione

... Cataldi Madonna, Abruzzo, 2018 2° - Montepulciano D'abruzzo, Tenuta Tre, Abruzzo, 2017 3° - ...Propapilla...all'Archeoclub d'Italia Sede di Bisceglie dopo averne riconosciuto l'importanza dell'... C., per lo più realizzati in oro : bracciali e anelli conpreziose incastonate, spesso a forma ...L'incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 28 febbraio ...Grazie agli alberi adottati da cittadini e aziende una porzione del polmone verde milanese ospita una food forest dove si potranno conoscere le essenze ma anche raccogliere la frutta ...