Assegni nucleo familiare, cosa fare in caso di cassa integrazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche i lavoratori che percepiscono i trattamenti di integrazione salariale direttamente dall’Inps in caso di sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva dovranno presentare domanda di assegno per il nucleo familiare, utilizzando la procedura telematica sul portale dell’Istituto, denominata “ANF DIP”. Lo specifica l’Inps con il messaggio numero 833 del 25 febbraio 2021, con cui fornisce le istruzioni da seguire e invita i lavoratori che non lo hanno già fatto a procedere. Domanda ANF 2021 in caso di cassa integrazione: istruzioni Inps Le istruzioni dell’Inps sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, a causa della sospensione o riduzione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche i lavoratori che percepiscono i trattamenti disalariale direttamente dall’Inps indi sospensione e/o riduzione dell’attività produttiva dovranno presentare domanda di assegno per il, utilizzando la procedura telematica sul portale dell’Istituto, denominata “ANF DIP”. Lo specifica l’Inps con il messaggio numero 833 del 25 febbraio 2021, con cui fornisce le istruzioni da seguire e invita i lavoratori che non lo hanno già fatto a procedere. Domanda ANF 2021 indi: istruzioni Inps Le istruzioni dell’Inps sono volte, in particolare, alla corretta gestione dei pagamenti diretti per i periodi in cui sono riconosciute ai lavoratori prestazioni sostitutive della retribuzione, a causa della sospensione o riduzione ...

