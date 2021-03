Ascolti tv | ecco com’è andata la terza serata del Festival

(Di venerdì 5 marzo 2021)deldedicata ai duetti Èin scena, ieri sera 4 marzo, ladeldi Sanremo 2021, dedicata ai duetti e alle cover delle vecchie canzoni della musica italiana. Laha coinvolto 7.653.000 spettatori pari al 44.3%: nella prima parte a ottenuto 10.596.000 spettatori (42.4%), la seconda parte (dalle 23.53 all’1.59) ha ottenuto 4.369.000 spettatori (50.56%). Continua il calo se si paragona aldello scorso anno: gli spettatori sono stati 9.836.000 ma uno share del 54.50%. Ieri sera, in concomitanza, c’era ancora un volta la serie A (con Parma – Inter) e anche la finale di Masterchef. Come hanno poi sottolineato in Rai in questi giorni forse, visto la situazione e le attuanti nel caso non è nemmeno ...

