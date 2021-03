Ascolti Sanremo terza serata: i duetti risollevano Amadeus ma non basta (Di venerdì 5 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha fatto il giro di boa: questa sera, infatti, andrà in scena la quarta e penultima serata della kermesse. I dati della prima e seconda serata del Festival non sono riusciti a bissare il successo dello scorso anno. Amadeus ha spiegato di essere comunque orgoglioso di questi dati: “Quando dicevo non si può fare senza pubblico passavo per capriccioso, dice una cosa ovvia, è un evento. Sanremo è il più grande evento italiano, e l’evento lo fa la macchina di Sanremo, giornalisti, cantanti signori in prima fila, personaggi, politici, tutto quello che viene contestato e amato. Se non fosse un evento sarebbe un programma televisivo fatto da un’altra parte“, aveva spiegato ieri in conferenza stampa. I dati della terza ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) La 71esima edizione del Festival diha fatto il giro di boa: questa sera, infatti, andrà in scena la quarta e penultimadella kermesse. I dati della prima e secondadel Festival non sono riusciti a bissare il successo dello scorso anno.ha spiegato di essere comunque orgoglioso di questi dati: “Quando dicevo non si può fare senza pubblico passavo per capriccioso, dice una cosa ovvia, è un evento.è il più grande evento italiano, e l’evento lo fa la macchina di, giornalisti, cantanti signori in prima fila, personaggi, politici, tutto quello che viene contestato e amato. Se non fosse un evento sarebbe un programma televisivo fatto da un’altra parte“, aveva spiegato ieri in conferenza stampa. I dati della...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - giuseppeattard1 : #5marzo #Sanremo2021 CONTINUA IL CALO DI ASCOLTI Lo share della terza serata è stato del 42,4%. In forte calo rispe… - Theskeptical_ : Come sono andati gli ascolti di ieri sera di Sanremo? - laltrodiego : TITOLONE: '#Sanremo, risale la china degli ascolti' •La 3a serata ha ottenuto 7 milioni 653 mila spettatori •La 2a… - SecolodItalia1 : Rai1, è crisi: Sanremo, nuovo flop di ascolti. Tre milioni di spettatori in fuga dal Festival… -