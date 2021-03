Ascolti Sanremo 2021: terza serata del 4 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittoria Ceretti e Amadeus - Sanremo 2021 Il Festival di Sanremo 2021 non risale la china ma con la terza serata evita almeno ulteriori cali. La puntata è seguita – in diretta su Rai 1 dalle 21:31 alle 1:59 – da 7.653.000 spettatori, con uno share del 44.3% (ieri 7.586.000 – 42.1%). Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21:31 alle 23:49 – raccoglie 10.596.000 spettatori (42.4%), mentre la seconda – dalle 23:53 alle 1:59 – segna 4.369.000 spettatori (50.6%). L’anteprima Sanremo Smart – dalle 20:53 alle 21:27 – con i Negramaro e i primi tre duetti in gara (Noemi, Fulminacci e Francesco Renga) conquista 10.387.000 spettatori, pari al 35.6% (ieri 9.792.000 – 33.5%). Nella fascia prime time (20:30/22:30) su Rai 1 si sono sintonizzati 10.416.000 spettatori con il 36.49% ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 marzo 2021) Vittoria Ceretti e Amadeus -Il Festival dinon risale la china ma con laevita almeno ulteriori cali. La puntata è seguita – in diretta su Rai 1 dalle 21:31 alle 1:59 – da 7.653.000 spettatori, con uno share del 44.3% (ieri 7.586.000 – 42.1%). Nel dettaglio, la prima parte – dalle 21:31 alle 23:49 – raccoglie 10.596.000 spettatori (42.4%), mentre la seconda – dalle 23:53 alle 1:59 – segna 4.369.000 spettatori (50.6%). L’anteprimaSmart – dalle 20:53 alle 21:27 – con i Negramaro e i primi tre duetti in gara (Noemi, Fulminacci e Francesco Renga) conquista 10.387.000 spettatori, pari al 35.6% (ieri 9.792.000 – 33.5%). Nella fascia prime time (20:30/22:30) su Rai 1 si sono sintonizzati 10.416.000 spettatori con il 36.49% ...

