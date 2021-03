Ascoli Satriano Foggia – Accoltella il marito al petto durante una lite in casa | uomo è grave

(Di venerdì 5 marzo 2021) La vittima ha 45 anni ed è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La moglie ha riferito di essere stata minacciata, al litigio hanno assistito anche i figli minorenni della coppia Undi 45 anni, un camionistano è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Riuniti didopo essere stato

AnsaPuglia : Accoltella marito durante litigio nel Foggiano, uomo è grave. Ascoli Satriano, la vittima è in prognosi riservata… - AnsaPuglia : Accoltella marito durante litigio nel Foggiano, uomo è grave. Ascoli Satriano, la vittima è in prognosi riservata… - 5rsMegafono : ? ?????????? ???????????????????? ???? ???????????? ? E' accaduto ad #AscoliSatriano. LEGGI QUI?? #montidauni - avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Ascoli Satriano, litiga con il marito e lo accoltella: arrestata 42enne - ChrisEriksen_24 : Ascoli Satriano, litiga con il marito e lo accoltella: arrestata 42enne -

Ultime Notizie dalla rete : Ascoli Satriano

L'episodio è accaduto in un appartamento ad. L'uomo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, l'accoltellamento ...L'episodio è accaduto in un appartamento ad. L'uomo è in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando alla ricostruzione fatta dai carabinieri, l'accoltellamento ...La vittima ha 45 anni ed è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. La moglie ha riferito di essere stata minacciata, al litigio hanno assistito anche i figli minorenni della coppia Un uomo di ...Un uomo di 45 anni, un camionista foggiano è stato ricoverato in gravi condizioni al policlinico Riuniti di Foggia dopo essere stato accoltellato al petto dalla moglie di 42 anni. L'episodio è accadut ...