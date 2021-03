Artifact 2.0: Valve ha staccato la spina al gioco di carte su Dota, il titolo non riceverà più aggiornamenti (Di venerdì 5 marzo 2021) Il gioco di carte ispirato a Dota, Artifact 2.0, non verrà più supportato con nuovi aggiornamenti da Valve. Ecco i dettagli Il gigante del gaming formato PC, Valve, ha interrotto i lavori sul suo gioco di carte ispirato a Dota, Artifact, il titolo non riceverà più aggiornamenti. Lo sviluppatore ha reso disponibili gratuitamente entrambe le versioni del gioco di carte collezionabili. Insomma, brutte notizie per i (pochi) giocatori di questo titolo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Ecco le dichiarazioni su Artifact 2.0 di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildiispirato a2.0, non verrà più supportato con nuovida. Ecco i dettagli Il gigante del gaming formato PC,, ha interrotto i lavori sul suodiispirato a, ilnonpiù. Lo sviluppatore ha reso disponibili gratuitamente entrambe le versioni deldicollezionabili. Insomma, brutte notizie per i (pochi) giocatori di questo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Ecco le dichiarazioni su2.0 di ...

