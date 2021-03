Arriva la prima bottiglia made in Italy in Pet riciclato al 100% (di A. Ferrazzi) (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Andrea Ferrazzi, capogruppo Pd Commissione Ambiente e Territorio Senato, vicepresidente Commissione d’inchiesta sulle Ecomafie) A marzo Arriva la prima bottiglia in Pet riciclato al 100% prodotta nel nostro Paese. Ciò è possibile grazie a una norma a mia prima firma che ha dato voce alla battaglia condotta da tempo da associazioni e imprese per superare una anomalia tutta italiana. È stato infatti votato l’emendamento al Decreto agosto che ha eliminato l’incomprensibile limite che obbligava le aziende a usare almeno il 50% di materia vergine, privilegiando la catena del petrolio. Una cosa insensata e dannosa. Il paradosso è che era comunque possibile importare migliaia di bottiglie per bevande 100% riciclato da altri Paesi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) (di Andrea, capogruppo Pd Commissione Ambiente e Territorio Senato, vicepresidente Commissione d’inchiesta sulle Ecomafie) A marzolain Petalprodotta nel nostro Paese. Ciò è possibile grazie a una norma a miafirma che ha dato voce alla battaglia condotta da tempo da associazioni e imprese per superare una anomalia tutta italiana. È stato infatti votato l’emendamento al Decreto agosto che ha eliminato l’incomprensibile limite che obbligava le aziende a usare almeno il 50% di materia vergine, privilegiando la catena del petrolio. Una cosa insensata e dannosa. Il paradosso è che era comunque possibile importare migliaia di bottiglie per bevandeda altri Paesi ...

