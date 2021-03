Arrestato un funzionario nominato da Trump: partecipò all'assalto a Capitol Hill (Di venerdì 5 marzo 2021) Un golpista circondato da delinquenti: l'Fbi ha reso noto di aver Arrestato Federico Guillermo Klein, ex funzionario nominato da Donald Trump al dipartimento di Stato, per l'assalto al Congresso. ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Un golpista circondato da delinquenti: l'Fbi ha reso noto di averFederico Guillermo Klein, exda Donaldal dipartimento di Stato, per l'al Congresso. ...

