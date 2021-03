TV7Benevento : Archeologia: è morto Paolo Moreno, identificò Bronzi di Riace, il Satiro e i Dioscuri (3)... - TV7Benevento : Archeologia: è morto Paolo Moreno, identificò Bronzi di Riace, il Satiro e i Dioscuri (2)... - TV7Benevento : Archeologia: è morto Paolo Moreno, identificò Bronzi di Riace, il Satiro e i Dioscuri... - UnioneSarda : #Archeologia - Dai Bronzi di Riace a Cleopatra, morto l'archeologo Paolo Moreno -

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia morto

... èoggi a Roma all'età di 86 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata. Fondamentale è ... Nato il 30 ottobre 1934 a Udine, Moreno si era laureato incristiana con Adriano Prandi ...Autore di una vasta bibliografica, tra i libri pubblicati da Paolo Moreno figurano: 'La bellezza classica, Guida al piacere dell'antico' (Umberto Allemandi & C., 2008), 'Alessandro Magno' Istituto ...«L'arte antica fa bene, è un messaggio quasi necessario al nostro tempo e la gente lo capisce». Amava ripeterlo in molti dei suoi interventi di divulgazione scientifica, ...Condividi questo articolo:Roma, 5 mar. – (Adnkronos) – L’archeologo e storico antichista Paolo Moreno, uno dei massimi studiosi dell’arte greca e protagonista di importanti identificazioni e attribuzi ...