Antonella Ferrari e Lo Stato Sociale ci ricordano cosa avremmo voluto vedere a Sanremo 2021

Non era difficile, eppure sono stati capaci di farlo sembrare tale. Non era difficile comprendere che questo Sanremo 2021 non poteva essere una festa. Non è un Sanremo della ripartenza, dall'8 marzo non cambierà ancora nulla per chi lavora nel mondo dello spettacolo ma soprattutto per gli italiani tutti. Non era il Festival del "dopo" ma è il festival dell'adesso e comprendere quello che gli italiani, in questo momento drammatico avrebbero voluto vedere, era piuttosto semplice. Niente gag con battute su tette e lati b, niente ironia spicciola ma EMPATIA. Fiorello in conferenza stampa ha regalato uno dei momenti migliori di questo Sanremo, parlando di sua figlia, delle difficoltà dei ragazzi chiusi in casa tra DAD e restrizioni. Ecco sul palco di Sanremo ...

SanremoRai : 'Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari, un'attrice. Questo palco è ossigeno puro.'… - VanityFairIt : «Io non sono la sclerosi multipla, sono Antonella Ferrari, un'attrice che continua a lavorare». #Sanremo2021… - rtl1025 : 'Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari' ???? @lella_ferrari #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - Radio1Rai : I lavoratori dello spettacolo in primo piano nella serata delle cover. Antonella Ferrari, Monica Guerritore, France… - ansa_liguria : L'urlo di Antonella Ferrari, io e la malattia -