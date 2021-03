Antonella Ferrari a Sanremo: l’attrice con la sclerosi multipla racconta la sua storia sul palco dell’Ariston (Di venerdì 5 marzo 2021) . l’attrice e scrittrice che ha fortemente voluto essere al Festival entra in scena e elenca il numero – impressionante – degli esami diagnostici a cui è stata sottoposta. Poi elenca i sintomi: infiniti. È un pugno nello stomaco per il pubblico del Festival. “Sono stanca” ripete “Voglio sapere che cosa ho” ripete ancora più volte, fino ad urlarlo. Una voce fuori campo emette la sentenza: sclerosi multipla. Fiorello, seduto in platea, con la mascherina applaude. Poi parlando con Amadeus dice: “Io non sono la mia malattia, io non sono la sclerosi multipla” Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 marzo 2021) .e scrittrice che ha fortemente voluto essere al Festival entra in scena e elenca il numero – impressionante – degli esami diagnostici a cui è stata sottoposta. Poi elenca i sintomi: infiniti. È un pugno nello stomaco per il pubblico del Festival. “Sono stanca” ripete “Voglio sapere che cosa ho” ripete ancora più volte, fino ad urlarlo. Una voce fuori campo emette la sentenza:. Fiorello, seduto in platea, con la mascherina applaude. Poi parlando con Amadeus dice: “Io non sono la mia malattia, io non sono la

SanremoRai : 'Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari, un'attrice. Questo palco è ossigeno puro.'… - VanityFairIt : «Io non sono la sclerosi multipla, sono Antonella Ferrari, un'attrice che continua a lavorare». #Sanremo2021… - rtl1025 : 'Io non sono la sclerosi multipla, io sono Antonella Ferrari' ???? @lella_ferrari #Sanremo2021 #FinalmenteSanremo - Dorian221190 : RT @baffomaragas: Io non sono la Sclerosi Multipla. Io sono Antonella Ferrari. Grazie di cuore per far capire che ci sono le persone dava… - libri_ebook : Il toccante monologo di Antonella Ferrari sulla sclerosi: “Non mi nascondo più” – DiLei -