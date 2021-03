Anticipazioni Amici 20 del 05 03 2021 | annunciati i primi allievi ad accedere al serale

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 marzo 2021) Oggi, venerdì 5 marzo si è registrata un’altra puntata della ventesima edizione di, di Maria De Filippi. Ledi quello che vedremo nel consueto appuntamento di domani, ci sono state fornite dalle colleghe de IlVicoloDelleNews.it: La puntata di20 registrata oggi e in onda domani, inizia con Arisa che è in collegamento da Sanremo, non mancano ovviamente i complimenti di Maria e anche dei ragazzi che volevano mandarle un video per l’occasione ma non hanno potuto in quanto la produzione ha tolto loro i cellulari. L’ospite della puntata è Il Tre che canta il suo nuovo singolo “Il tuo nome“, Maria ha il suo disco in vinile che fa vedere a tutti ma che poi dà a Rudy in quanto dice che a casa sua sono tutti suoi fan. Il vincitore della prova Tim di questa settimana è Sangiovanni che canta “Lady“. Entra Martina alla ...