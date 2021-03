Anna Odone | la docente più giovane d’Italia che combatte il Covid a colpi di cartoon

(Di venerdì 5 marzo 2021) La milaneseha un record singolare: è il professore ordinario donna più. Con i suoi 35 anni, è da poco la titolare della cattedra di Igiene all’Università di Pavia. «Sono stata tre anni all’Università Vita-Salute dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove ha ricoperto anche il ruolo di responsabile Area epidemiologia clinica», spiega sottolineando che «essere lapiùdel Paese non mi interessa poi molto. Ma mi permetto di ricordare che le donne medico hanno il 25% di possibilità in meno rispetto agli uomini di essere promosse nella carriera accademica. Disparità che purtroppo non si è ridotta nemmeno negli ultimi 35 anni, un lasso di tempo piuttosto lungo». Un dato che permette alladi rivendicare con orgoglio come «il ...

... presidente Siti, e che comprende Stefano Milano, docente di Storytelling scientifico della Scuola Holden; Paolo Iabichino, creativo; Andrea Rossanese, Centro malattie tropicali di Negrar;,...... presidente Siti, e che comprende Stefano Milano, docente di Storytelling scientifico della Scuola Holden; Paolo Iabichino, creativo; Andrea Rossanese, Centro malattie tropicali di Negrar;,...«La scienza per essere “capita” e “usata” deve essere comunicata nel modo giusto». Un monito ma anche un segnale chiaro quello inviato dalla ...Roma, 18 feb. (Adnkronos Salute) - Un nuovo modo per comunicare la salute, per ricordare l’importanza dei calendari vaccinali in un contesto stravolto dalla pandemia da Covid-19, in cui il pericolo di ...