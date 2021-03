Angelina Jolie e Ellen Pompeo, serata tra ragazze per le due star a Beverly Hills (FOTO) (Di venerdì 5 marzo 2021) Due delle attrici più amate, Angelina Jolie e Ellen Pompeo, sono state avvistate insieme per le strade di Los Angeles, durante un'uscita con i propri figli. Maleficent e Meredith Grey entrano in un bar... Cioè, in un ristorante. Con i propri figli. No, non è una barzelletta cinefila, ma è quanto successo lo scorso mercoledì a Los Angeles, quando Angelina Jolie e Ellen Pompeo sono state avvistate durante un'uscita serale in compagnia delle loro famiglie. L'attrice Premio Oscar e la protagonista di Grey's Anatomy hanno infatti optato per una cena al ristorante italiano Baldi, nel quartiere di Beverly Hills, rispettando però tutte le norme del caso in periodo di emergenza sanitaria. Jolie, tutta in bianco, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 marzo 2021) Due delle attrici più amate,, sono state avvistate insieme per le strade di Los Angeles, durante un'uscita con i propri figli. Maleficent e Meredith Grey entrano in un bar... Cioè, in un ristorante. Con i propri figli. No, non è una barzelletta cinefila, ma è quanto successo lo scorso mercoledì a Los Angeles, quandosono state avvistate durante un'uscita serale in compagnia delle loro famiglie. L'attrice Premio Oscar e la protagonista di Grey's Anatomy hanno infatti optato per una cena al ristorante italiano Baldi, nel quartiere di, rispettando però tutte le norme del caso in periodo di emergenza sanitaria., tutta in bianco, ...

