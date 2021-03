Anche in Senegal il governo blocca Youtube e le televisioni per reprimere l’opposizione (Di venerdì 5 marzo 2021) Su Twitter sale rapidamente l’hashtag #FreeSenegal per quello che sta succedendo nel paese dell’Africa Occidentale. Il deputato Ousmane Sonko, principale oppositore del potere Senegalese e candidato alle prossime elezioni, è stato arrestato e il fatto ha causato una serie di disordini gravi a Dakar come non se ne vedevano da anni. I disordini, oltre che nella capitale, sono stati identificati un po’ ovunque e si sono registrati morti, feriti e parecchi arresti. Media e social network hanno avuto – come è successo in Myanmar – un ruolo di rilievo nelle rivolte, con due televisioni private – Walf TV e SEN TV – che sono state chiuse perché hanno parlato troppo della questione. Lo stesso sta succedendo a Youtube Senegal e altre piattaforme social nel paese. Confirmed: Social media and messaging apps ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Su Twitter sale rapidamente l’hashtag #Freeper quello che sta succedendo nel paese dell’Africa Occidentale. Il deputato Ousmane Sonko, principale oppositore del potereese e candidato alle prossime elezioni, è stato arrestato e il fatto ha causato una serie di disordini gravi a Dakar come non se ne vedevano da anni. I disordini, oltre che nella capitale, sono stati identificati un po’ ovunque e si sono registrati morti, feriti e parecchi arresti. Media e social network hanno avuto – come è successo in Myanmar – un ruolo di rilievo nelle rivolte, con dueprivate – Walf TV e SEN TV – che sono state chiuse perché hanno parlato troppo della questione. Lo stesso sta succedendo ae altre piattaforme social nel paese. Confirmed: Social media and messaging apps ...

