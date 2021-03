Anche i bisonti europei giocano a palla | così il nuovo maschio viene accolto nel branco – Video

(Di venerdì 5 marzo 2021) Sembra incredibile eppure è. Non una qualunque ma una speciale, ad hoc, fatta di liane intrecciate e nella quale si nascondono mele e ramaglie. È il divertente episodio che si è verificato all’interno del parco Natura Viva di Bussolengo: protagonista un giovanedi bisonte europeo, arrivato la scorsa settimana dal Langenberg Wildlife Park di Zurigo, che è statodagli esemplari già presenti nel parco, Penelope ed Hera, figlie di Lavinia e sorelle degli ultimi quattro esemplari già partiti per le foreste dei Carpazi meridionali, in Romania. A quattro anni, con i suoi ottocento chili di peso che presto diventeranno milleduecento, il...

Vinc1955 : Anche i bisonti giocano a palla: l'accoglienza speciale al giovane masch... - marisabaretti : @cesareporto @Capitanomio certo che no, ma di vacche, bisonti e cavalli ne bastavano anche meno ?? -

