Amici su Amazon: Leonardo Lamacchia fa coming out con Maria De Filippi

Leonardo Lamacchia - Amici 20

Amici è sbarcato su Prime Video e già fa discutere. Non solo per l'inedita operazione, che vede Maria De Filippi metterci la faccia ma anche per i contenuti della prima puntata di Amici Specials. La conduttrice ha raccontato la storia di diversi allievi dell'edizione, tra i quali quella del ventiseienne Leonardo Lamacchia. L'allievo ha scritto una lettera in cui si è raccontato e ha fatto coming out. Inizialmente, il cantante barese ha pensato di raccontare la sua storia nascondendo la sua identità e firmandosi col nome Claudio, ma poi si è esposto in prima persona. Un discorso intenso che si è aperto con un'introduzione, letta da Maria, dove Leonardo

