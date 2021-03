Amici Specials sbarca su Amazon Prime video: nel primo episodio i diari e le rivelazioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Una bella novità per tutto il pubblico che ama Amici. Da poche ore infatti su Amazon Prime video sono disponibili degli episodi di Amici Specials, un nuovo format in esclusiva solo per gli abbonati alla piattaforma. Ogni episodi ha una durata di circa 50 minuti e vede gli allievi di Amici 20 protagonisti. Non solo, a differenza di quanto succede nel day time di Italia 1 e di Canale 5, dove spesso di Maria de Filippi ascoltiamo solo la voce, in questo caso la conduttrice “ci mette la faccia”. Si tratta infatti di una sorta di format nel format, in qualche modo anche un ritorno alle origini per la conduttrice che, prima di Uomini e Donne, conduceva proprio un talk simile nel pomeriggio di Canale 5, simile a quello che vediamo su Amazon ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Una bella novità per tutto il pubblico che ama. Da poche ore infatti susono disponibili degli episodi di, un nuovo format in esclusiva solo per gli abbonati alla piattaforma. Ogni episodi ha una durata di circa 50 minuti e vede gli allievi di20 protagonisti. Non solo, a differenza di quanto succede nel day time di Italia 1 e di Canale 5, dove spesso di Maria de Filippi ascoltiamo solo la voce, in questo caso la conduttrice “ci mette la faccia”. Si tratta infatti di una sorta di format nel format, in qualche modo anche un ritorno alle origini per la conduttrice che, prima di Uomini e Donne, conduceva proprio un talk simile nel pomeriggio di Canale 5, simile a quello che vediamo su...

AmazonHelp : @opinionsamicii Ehi! Ogni martedì uscirà un episodio di Amici Specials, con contenuti in esclusiva per Prime Video.… - evandrosart_ : non io che sto piangendo per la puntata di amici specials su amazon prime - angi_audrey : Niente per riprendermi dal magone che mi ha lasciato la puntata di Amici Specials vado a guardarmi in loop le imita… - captvinbonny : @influenzotutti Prime, cerca amici specials - VicolodelleNews : ‘#AmiciSpecials’ #Amici20 La prima puntata vede come protagoniste le emozioni di Giulia Stabile e la toccante confe… -