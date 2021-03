Amici, allievo fa coming out: “Ho scoperto d’essere gay a 14 anni”. La lettera a Maria (Di venerdì 5 marzo 2021) In onda su Amazon Prime Video una striscia inedita di Amici, la piattaforma ha infatti realizzato Amici Specials format dedicato al noto talent, ma soprattutto finalizzato a conoscerne meglio i protagonisti al d là del loro talento. Presente anche Maria de Filippi che nella prima puntata ha consegnato ai ragazzi un diario dove poter scrivere i loro pensieri: parlare di se stessi, del loro passato ma anche di come stanno vivendo l’esperienza nella speciale scuola. Amici, Maria de Filippi legge commossa la lettera di un allievo Ad attirare l’attenzione della conduttrice Leonardo Lamacchia che ha fatto coming out. L’allievo più volte messo in discussione anche dai coach presenti nell’edizione in corso ha scritto una ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) In onda su Amazon Prime Video una striscia inedita di, la piattaforma ha infatti realizzatoSpecials format dedicato al noto talent, ma soprattutto finalizzato a conoscerne meglio i protagonisti al d là del loro talento. Presente anchede Filippi che nella prima puntata ha consegnato ai ragazzi un diario dove poter scrivere i loro pensieri: parlare di se stessi, del loro passato ma anche di come stanno vivendo l’esperienza nella speciale scuola.de Filippi legge commossa ladi unAd attirare l’attenzione della conduttrice Leonardo Lamacchia che ha fattoout. L’più volte messo in discussione anche dai coach presenti nell’edizione in corso ha scritto una ...

