America's Cup, si comincia il 10 marzo! Il nuovo calendario: Luna Rossa sfida New Zealand (Di venerdì 5 marzo 2021) La 36ma edizione dell'America's Cup inizierà ufficialmente mercoledì 10 marzo. Oggi il Governo neozelandese ha annunciato che, a partire da domenica 7 marzo alle ore 6.00, il livello delle restrizioni anti-Covid ad Auckland scenderà da 3 a 2. Dunque ciò consentirà di svolgere le regate tra Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, seppur con una limitatissima presenza di pubblico. E dire che, prima di gara-5 della Finale di Prada Cup, TIna Symmans, presidente di ACE, aveva definito la compagine italiana "senza onore e rispetto nei confronti della Nuova Zelanda" per aver chiesto ed ottenuto di gareggiare con allerta 2, in ossequio al protocollo firmato da tutte le squadre. Ora proprio gli organizzatori hanno previsto il via della competizione con il medesimo livello 2… Il nuovo programma prevede la ...

