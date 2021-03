America’s Cup, quali campi di regata si possono utilizzare? Il lockdown cambia gli scenari (Di venerdì 5 marzo 2021) La America’s Cup inizierà mercoledì 10 marzo con le prime due regate nella baia di Auckland. Luna Rossa e Team New Zealand sono finalmente pronte per tornare in acqua, dopo il rinvio di quattro giorni dovuti al lockdown di livello 3 in vigore in tutta la regione fino alle ore 06.00 di domenica 7 marzo. Auckland entrerà in zona 2 e all’inizio della prossima settimana il Governo deciderà se abbassare ulteriormente l’allerta al livello 1. Ricordiamo che si erano registrati tra casi positivi al Covid-19 sabato scorso e che negli ultimi cinque giorni non ce ne sono stati di nuovi in tutta la Nazione, dunque la premier Jelinda Ardern potrebbe decidere di allentare ulteriormente le misure restrittive. Chiaramente queste decisioni hanno una ripercussione importante anche sullo sviluppo della Coppa America. Il pubblico potrà essere presente soltanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) LaCup inizierà mercoledì 10 marzo con le prime due regate nella baia di Auckland. Luna Rossa e Team New Zealand sono finalmente pronte per tornare in acqua, dopo il rinvio di quattro giorni dovuti aldi livello 3 in vigore in tutta la regione fino alle ore 06.00 di domenica 7 marzo. Auckland entrerà in zona 2 e all’inizio della prossima settimana il Governo deciderà se abbassare ulteriormente l’allerta al livello 1. Ricordiamo che si erano registrati tra casi positivi al Covid-19 sabato scorso e che negli ultimi cinque giorni non ce ne sono stati di nuovi in tutta la Nazione, dunque la premier Jelinda Ardern potrebbe decidere di allentare ulteriormente le misure restrittive. Chiaramente queste decisioni hanno una ripercussione importante anche sullo sviluppo della Coppa America. Il pubblico potrà essere presente soltanto ...

