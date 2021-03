America’s Cup: pochi giorni al via, Luna Rossa crede nella vittoria (Di venerdì 5 marzo 2021) Mancano pochi giorni all’inizio dell’America’s Cup, che prenderà il via il 10 marzo. New Zealand parte favorita, ma Luna Rossa ci crede Meno di una settimana al via della 36^ edizione dell’America’s Cup, che prenderà il via il 10 marzo ad Auckland. La sfida vede di fronte i padroni di casa e detentori del titolo di New Zealand e gli italiani di Luna Rossa. I neozelandesi partono favoriti, dato che possono contare, oltre sul fattore casa, su una maggiore esperienza e una maggiore velocità. Luna Rossa però non parte indietro rispetto all’inizio dell’America’s Cup. Durante il corso del torneo l’imbarcazione azzurra ha fatto progressi notevoli, migliorando di regata in regata fino ... Leggi su zon (Di venerdì 5 marzo 2021) Mancanoall’inizio dell’Cup, che prenderà il via il 10 marzo. New Zealand parte favorita, maciMeno di una settimana al via della 36^ edizione dell’Cup, che prenderà il via il 10 marzo ad Auckland. La sfida vede di fronte i padroni di casa e detentori del titolo di New Zealand e gli italiani di. I neozelandesi partono favoriti, dato che possono contare, oltre sul fattore casa, su una maggiore esperienza e una maggiore velocità.però non parte indietro rispetto all’inizio dell’Cup. Durante il corso del torneo l’imbarcazione azzurra ha fatto progressi notevoli, migliorando di regata in regata fino ...

