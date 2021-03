America’s Cup, New Zealand sicura di vincere. Luna Rossa snobbata e ancora vittima sacrificale (Di venerdì 5 marzo 2021) “Penso che Team New Zealand vincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un enorme vantaggio: non hanno perso un giorno da quando hanno lasciato le Bermuda, mentre gli altri hanno dovuto ricostruire o ricominciare da capo. Spero che non sia un completo cappotto”. Le parole di Murray Jones non sembrano lasciare molte speranze a Luna Rossa in vista dell’America’s Cup che inizierà mercoledì 10 marzo. Non stiamo parlando di un velista qualsiasi, ma di una vera e propria icona di questo sport, entrato a far parte nel 2010 della Hall of Fame dell’America’s Cup. Il classe 1957 ha vinto sei delle ultime sette edizioni della Coppa America: tre con Emirates Team New Zealand (1995, 2000 e 2017), due con Alinghi (2003 e 2007), una con BMW Oracle (2013). Verrebbe da dire che è ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) “Penso che Team Newvincerà facilmente, saranno significativamente più veloci. Hanno un enorme vantaggio: non hanno perso un giorno da quando hanno lasciato le Bermuda, mentre gli altri hanno dovuto ricostruire o ricominciare da capo. Spero che non sia un completo cappotto”. Le parole di Murray Jones non sembrano lasciare molte speranze ain vista dell’Cup che inizierà mercoledì 10 marzo. Non stiamo parlando di un velista qualsiasi, ma di una vera e propria icona di questo sport, entrato a far parte nel 2010 della Hall of Fame dell’Cup. Il classe 1957 ha vinto sei delle ultime sette edizioni della Coppa America: tre con Emirates Team New(1995, 2000 e 2017), due con Alinghi (2003 e 2007), una con BMW Oracle (2013). Verrebbe da dire che è ...

SkySport : ULTIM'ORA VELA L'AMERICA'S CUP PARTE UFFICIALMENTE IL 10 MARZO Via libera al duello tra Luna Rossa e Team New Zeala… - infoitsport : America's Cup, il 10 marzo inizia la sfida Luna Rossa-New Zealand - infoitsport : America's Cup, rientra allarme tsunami, scende allerta Covid: Luna Rossa all'assalto di New Zealand. Si parte il 10 - infoitsport : America's Cup. Scende allerta Covid: regate al via il 10 marzo - infoitsport : Scommesse vela America’s Cup: al via mercoledì, il trionfo di Luna Rossa vale 2,40 su bwin -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog