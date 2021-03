America’s Cup, Murray Jones snobba Luna Rossa: “New Zealand vincerà facilmente, è molto più veloce” (Di venerdì 5 marzo 2021) Murray Jones è un autentico monumento nell’universo della vela. Stiamo parlando di un’icona assoluta capace di vincere la America’s Cup per ben sei volte: nel 1995 fece la storia portando la Vecchia Brocca per la prima volta in Nuova Zelanda e nel 2000 la difese dall’assalto di Luna Rossa; nel 2003 e nel 2007 firmò una doppia impresa con gli svizzeri di Alinghi; poi arrivò il trionfo con gli statunitensi di Oracle nel 2013 e nel 2017 tornò con New Zealand per l’ultimo sigillo. Il 63enne non è impegnato nella campagna attualmente in corso di svolgimento ad Auckland, ma alla vigilia della contesa tra Luna Rossa e Team New Zealand è stato chiamato in causa dagli organizzatori che gli hanno chiesto un pronostico. Il neozelandese è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)è un autentico monumento nell’universo della vela. Stiamo parlando di un’icona assoluta capace di vincere laCup per ben sei volte: nel 1995 fece la storia portando la Vecchia Brocca per la prima volta in Nuova Zelanda e nel 2000 la difese dall’assalto di; nel 2003 e nel 2007 firmò una doppia impresa con gli svizzeri di Alinghi; poi arrivò il trionfo con gli statunitensi di Oracle nel 2013 e nel 2017 tornò con Newper l’ultimo sigillo. Il 63enne non è impegnato nella campagna attualmente in corso di svolgimento ad Auckland, ma alla vigilia della contesa trae Team Newè stato chiamato in causa dagli organizzatori che gli hanno chiesto un pronostico. Il neozelandese è stato ...

farevelanet : America’s Cup: The Match, l’analisi di Luca Devoti… “Luna Rossa sta bene” - Veladuepuntozer : America’s Cup: The Match, l’analisi di Luca Devoti… “Luna Rossa sta bene” - sportli26181512 : Parte l'America's Cup: dal 10 marzo Luna Rossa sfida New Zealand. Il nuovo calendario: C'è il nuovo calendario, ade… - SkySport : Parte l'America's Cup: dal 10 marzo Luna Rossa sfida New Zealand. Il nuovo calendario ? Barche in acqua alle 4 ora… - Aquilottoblu : RT @repubblica: America's Cup, fine del lockdown, martedì notte si parte. La base di Luna Rossa svegliata dal terremoto: Revocate le misure… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog