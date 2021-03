America’s Cup, Luna Rossa-Team New Zealand dal 10 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) America's Cup al via il prossimo 10 marzo. La sfida tra Luna Rossa e Team New Zealand scatterà mercoledì prossimo. Lo conferma l'organizzazione, dopo che il governo neozelandese ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta per la città di Auckland (da domenica fine del lockdown, una misura che aveva fatto slittare il via della manifestazione, prevista originariamente per il 6 marzo). Previste due regate mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo che servirà a un Team per arrivare ai 7 successi necessari a conquistare la Coppa. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 marzo 2021) America's Cup al via il prossimo 10. La sfida traNewscatterà mercoledì prossimo. Lo conferma l'organizzazione, dopo che il governo neozelandese ha annunciato una riduzione dei livelli di allerta per la città di Auckland (da domenica fine del lockdown, una misura che aveva fatto slittare il via della manifestazione, prevista originariamente per il 6). Previste due regate mercoledì 10, venerdì 12, sabato 13, domenica 14, lunedì 15 e ogni giorno successivo che servirà a unper arrivare ai 7 successi necessari a conquistare la Coppa.

