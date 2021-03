America’s Cup, il rischio tsunami (sventato) complica gli allenamenti di Luna Rossa e New Zealand (Di venerdì 5 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand hanno avuto difficoltà ad allenarsi nella giornata odierna a causa dell’allerta tsunami che ha interessato l’intera Nuova Zelanda. Tre violente scosse di terremoto, registrate tra le 02.27 e le 08.50 locali (in Italia era ancora ieri) hanno messo in allarme tutto il Paese e hanno fatto temere l’arrivo di onde alte fino alle coste, obbligando la Protezione Civile a diramare il divieto di andare in mare e di restare nei pressi di specchi d’acqua. La misura ha riguardato sostanzialmente l’intera Nazione, compresa ovviamente la zona di Auckland. La situazione si è poi tranquillizzata e il pericolo è stato scongiurato verso mezzogiorno locale (la mezzanotte italiana), anche se i traghetti sono stati sospesi fino all’inizio del pomeriggio (ricordiamo che sono avanti di dodici ore rispetto a ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)e Team Newhanno avuto difficoltà ad allenarsi nella giornata odierna a causa dell’allertache ha interessato l’intera Nuova Zelanda. Tre violente scosse di terremoto, registrate tra le 02.27 e le 08.50 locali (in Italia era ancora ieri) hanno messo in allarme tutto il Paese e hanno fatto temere l’arrivo di onde alte fino alle coste, obbligando la Protezione Civile a diramare il divieto di andare in mare e di restare nei pressi di specchi d’acqua. La misura ha riguardato sostanzialmente l’intera Nazione, compresa ovviamente la zona di Auckland. La situazione si è poi tranquillizzata e il pericolo è stato scongiurato verso mezzogiorno locale (la mezzanotte italiana), anche se i traghetti sono stati sospesi fino all’inizio del pomeriggio (ricordiamo che sono avanti di dodici ore rispetto a ...

