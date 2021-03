America’s Cup, da “Luna Rossa senza onore” al doppio timoniere. Come cambiano idea i neozelandesi… (Di venerdì 5 marzo 2021) I pareri dei neozelandesi, nelle ultime settimane, sono stati un po’ Come il vento che solitamente accarezza la baia di Auckland: mutevoli. Oggi è stato annunciato che l’America’s Cup di vela scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo. ACE, nel comunicato ufficiale, fa sapere che le regate si svolgeranno con grado di allerta 2 (in vigore ad Auckland a partire dalle ore 6.00 di domenica 7 marzo), dunque con presenza di pubblico ridottissima. Inoltre verranno utilizzati i soli campi di gara A ed E. Esiste tuttavia la concreta speranza che il Governo, qualora il quadro epidemiologico continui ad evolversi positivamente, già da lunedì 8 possa abbassare il livello delle misure restrittive da 2 ad 1: a quel punto non vi sarebbero limiti alla partecipazione degli spettatori. Non si può non rimarcare, tuttavia, un drastico cambio di opinione da ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) I pareri dei neozelandesi, nelle ultime settimane, sono stati un po’il vento che solitamente accarezza la baia di Auckland: mutevoli. Oggi è stato annunciato che l’Cup di vela scatterà ufficialmente mercoledì 10 marzo. ACE, nel comunicato ufficiale, fa sapere che le regate si svolgeranno con grado di allerta 2 (in vigore ad Auckland a partire dalle ore 6.00 di domenica 7 marzo), dunque con predi pubblico ridottissima. Inoltre verranno utilizzati i soli campi di gara A ed E. Esiste tuttavia la concreta speranza che il Governo, qualora il quadro epidemiologico continui ad evolversi positivamente, già da lunedì 8 possa abbassare il livello delle misure restrittive da 2 ad 1: a quel punto non vi sarebbero limiti alla partecipazione degli spettatori. Non si può non rimarcare, tuttavia, un drastico cambio di opinione da ...

