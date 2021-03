American Crime Story | Impeachment | Edie Falco sarà Hillary Clinton

(Di venerdì 5 marzo 2021) nella serie di Ryan Murphy sullo scandalo Lewinsky-prossimamente su FX. Ormai è noto che dopo aver trattato il caso di O.J. Simpson e la storia di Gianni Versace, la nuova stagione di, serie di Ryan Murphy per FX, racconterà la storia che ha poi portato all’di Bill. La produzione dioggi ha annunciato che la nota attrice(Nurse Jackie) interpreterà, politicaa e moglie di Bill. La nuova stagione si ispira al romanzo di Jeffrey Toobin dal titolo “A Vast Conspiracy: The Real ...

