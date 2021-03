Amazon Studios produrrà il film Hellsing

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 marzo 2021), il manga cult di Kohta Hirano, godrà di unlive action sviluppato da. Stando a quanto riporta Deadline in esclusiva, Derek Kolstad, sceneggiatore responsabile della serie John Wick con Keanu Reeves e produttore esecutivo della serie Marvel Falcon and the Winter Soldier, sta lavorando insieme ad. “Da quando mio fratello mi ha fatto conoscere il manga e l’anime dialcuni anni fa, sono stato ossessionato dalla possibilità di adattarlo“, ha condiviso Kolstad. “E quando Mike Callaghan e il suo team sono riusciti a garantirsi i diritti insieme a Brian Kavanaugh-Jones e, voglio dire – cavolo – mi sono ritrovato in un sogno!“. Sono le parole di Kolstad, confermando la veridicità e dichiarando il suo amore per il manga, ...