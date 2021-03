Amazon Prime Video marzo 2021, le novità tra serie tv e film (Di venerdì 5 marzo 2021) Ride forte e batte duro la programmazione Amazon Prime Video di marzo 2021. Si parte con Eddie Murphy, di ritorno col sequel del Principe cerca moglie, poi arrivano un thriller in riva all'oceano (The Rental) e una storia crime con ostaggi tutta italiana (Bastardi a mano armata), quindi una serie animata firmata (anche) dal padre di The Walking Dead (Invincible), che solleticherà gli orfani di The Boys, in un mese che è tutto a crescere nelle emozioni e nei colpi di scena. L'ultimo, annunciato da poco, è in chiave talent: la piattaforma, infatti, inizia a ospitare Amici, il serale e tutte le finestre che gli girano intorno. Infine, una nota per chi ha superato i 40: tra i prodotti vintage che approdano su Prime Video questo c'è il cartone animato ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ride forte e batte duro la programmazionedi. Si parte con Eddie Murphy, di ritorno col sequel del Principe cerca moglie, poi arrivano un thriller in riva all'oceano (The Rental) e una storia crime con ostaggi tutta italiana (Bastardi a mano armata), quindi unaanimata firmata (anche) dal padre di The Walking Dead (Invincible), che solleticherà gli orfani di The Boys, in un mese che è tutto a crescere nelle emozioni e nei colpi di scena. L'ultimo, annunciato da poco, è in chiave talent: la piattaforma, infatti, inizia a ospitare Amici, il serale e tutte le finestre che gli girano intorno. Infine, una nota per chi ha superato i 40: tra i prodotti vintage che approdano suquesto c'è il cartone animato ...

