Amatrice: non aveva più la casa, vince 500 mila euro al Gratta e Vinci (Di venerdì 5 marzo 2021) Amatrice, vince 500 mila euro al Gratta e Vinci: la sua casa era stata distrutta dal terribile terremoto del centro Italia La fortuna sarebbe cieca ma in questo caso è andata a pescare perbene la persona da baciare. Ad Amatrice, infatti, uno dei comuni colpiti dal terribile terremoto di agosto 2016, una persona che aveva L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 marzo 2021)500al: la suaera stata distrutta dal terribile terremoto del centro Italia La fortuna sarebbe cieca ma in questo caso è andata a pescare perbene la persona da baciare. Ad, infatti, uno dei comuni colpiti dal terribile terremoto di agosto 2016, una persona cheL'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MarinoMasucci : Amatrice non dimenticare - MarinoMasucci : Amatrice non dimenticare - chilisummer : > soprattutto in un territorio come quello italiano, dove sono frequenti terremoti alluvioni o similari. Esempio: t… - bladistic : RT @NataStanca91: Inutile che ora @danielamartani si risenta perché le danno della negazionista e no-vax, cose secondo lei non vere. Noi no… - Lory1370 : Finalmente una gioia !! #zingaretti è una vita che fa fuffa. #amatrice non insegna mai abbastanza! -