Amadeus: "Simona Ventura positiva al Coronavirus, salta Sanremo" (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura è posivita al Coronavirus. Lo ha annnunciato Amadeus poco fa in conferenza stampa: "Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al covid". Lo ha detto in conferenza stampa il conduttore del festival di Sanremo Amadeus. "Grazie a Dio sta bene. È un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto", ha aggiunto concludendo: "Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L'importante è che sta bene e che torni presto a lavorare" foto IPP/Andrea Oldani Sanremo 01/03/2021 festival di Sanremo – 71esimo festival della canzone italianaphotocall conferenza stampanella foto : ...

