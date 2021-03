Amadeus | la moglie Giovanna e il rapporto con la suocera | retroscena inedito

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 5 marzo 2021)Civitillo, ladi, ha rivelato unsulcon la. Ecco che cosa ha detto! L’deltradi, e la(fonte Instagram)Civitillo esono una delle coppie più amate dello spettacolo. La Civitillo e il famoso conduttore televisivo, impegnato in questi giorni con il Festival di Sanremo 2021, si sono conosciuti durante L’Eredità, in cui la Civitillo era ballerina. La ex showgirl ha rilasciato alcune dichiarazioni rivelando un...