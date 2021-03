“Altro che Belen”. Vittoria Ceretti, il tatuaggio che fa dimenticare la mitica farfallina. Cosa significa (Di venerdì 5 marzo 2021) Al netto della qualità del co-protagonismo delle altre rappresentanti dell’universo femminile che hanno preso parte alle prime due serate del Festival di Sanremo, è impossibile negare che Vittoria Ceretti sia stata all’altezza delle aspettative. Pur potendo contare su un livello di bellezza estremamente eloquente già di per sé, la modella internazionale ha mostrato delle notevoli qualità caratteriali. E non solo. Nonostante la degna capacità provata in termini di presenza scenica e capacità conduttiva, Vittoria Ceretti ha calcato il palco dell’Ariston con notevole confidenza. Ha incantato il pubblico televisivo con la sua straordinaria avvenenza. Come è intuibile, la vista di tutti si è aguzzata sull’estetica della top model, e nel giro di poco i dettagli sono stati posti a profonde analisi ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 5 marzo 2021) Al netto della qualità del co-protagonismo delle altre rappresentanti dell’universo femminile che hanno preso parte alle prime due serate del Festival di Sanremo, è impossibile negare chesia stata all’altezza delle aspettative. Pur potendo contare su un livello di bellezza estremamente eloquente già di per sé, la modella internazionale ha mostrato delle notevoli qualità caratteriali. E non solo. Nonostante la degna capacità provata in termini di presenza scenica e capacità conduttiva,ha calcato il palco dell’Ariston con notevole confidenza. Ha incantato il pubblico televisivo con la sua straordinaria avvenenza. Come è intuibile, la vista di tutti si è aguzzata sull’estetica della top model, e nel giro di poco i dettagli sono stati posti a profonde analisi ...

