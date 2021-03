“Allora avevamo capito bene”. Chiara Ferragni, lo spoiler sul nome della figlia. “Si è tradita” (Di venerdì 5 marzo 2021) Chiara Ferragni, la conferma arriva solo oggi. Dal palcoscenico di Sanremo 2021 la notizia è rimbalzata un po’ ovunque. In coppia con Francesca Micheilin, è stato proprio Fedez a presentarsi sul palcoscenico del teatro Ariston con una camicia più che originale. Non solo una questione di stile sollevata dal rapper ma anche e soprattutto il dettaglio delle iniziali ricamate sulla schiena. Dal profilo Instagram del cantante è arrivata la spifferata: quattro iniziali ricamate sulla camicia e un post decisamente loquace. F.C.L. e poi una V. Insomma, il rapper ha sollevato un sospetto: la V suggerirebbe il nome del bebè in arrivo per la coppia? Se per Leone è andata diversamente, per la bimba in arrivo la coppia intende mantenere ancora il silenzio sul nome.



. Così pare, eppure però a distanza di qualche giorno dal ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 marzo 2021), la conferma arriva solo oggi. Dal palcoscenico di Sanremo 2021 la notizia è rimbalzata un po’ ovunque. In coppia con Francesca Micheilin, è stato proprio Fedez a presentarsi sul palcoscenico del teatro Ariston con una camicia più che originale. Non solo una questione di stile sollevata dal rapper ma anche e soprattutto il dettaglio delle iniziali ricamate sulla schiena. Dal profilo Instagram del cantante è arrivata la spifferata: quattro iniziali ricamate sulla camicia e un post decisamente loquace. F.C.L. e poi una V. Insomma, il rapper ha sollevato un sospetto: la V suggerirebbe ildel bebè in arrivo per la coppia? Se per Leone è andata diversamente, per la bimba in arrivo la coppia intende mantenere ancora il silenzio sul. Così pare, eppure però a distanza di qualche giorno dal ...

AnnaP1953 : RT @RadioRadioWeb: 'Noi l’avevamo detto un mese fa in aula a Bruxelles che c’erano stati degli errori, allora la presidente della Commissio… - PaoloBMb70 : RT @RadioRadioWeb: 'Noi l’avevamo detto un mese fa in aula a Bruxelles che c’erano stati degli errori, allora la presidente della Commissio… - T_Russo_ : RT @Busno66: @Agato_Agato allora avevamo ragione a dire quelle cose l'anno scorso! Ma loro dicevano che eravamo piangina a dire certe cose.… - Busno66 : @Agato_Agato allora avevamo ragione a dire quelle cose l'anno scorso! Ma loro dicevano che eravamo piangina a dire… - ContinuouSafety : RT @RadioRadioWeb: 'Noi l’avevamo detto un mese fa in aula a Bruxelles che c’erano stati degli errori, allora la presidente della Commissio… -