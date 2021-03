Alitalia | Usaerospace pronta ad investire 1 | 5 miliardi di dollari

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Laad1,5dinella nuova. Richiesto un incontro al Governo. ROMA – Laad1,5dinella nuova. Nessun passo indietro, quindi, da parte della società americana che, come riportato dall’Ansa, ha chiesto un incontro al Governo per presentare il proprio progetto. “Seguiamo con molta attenzione la vicenda – si precisa in una nota – e chiediamo con doveroso rispetto delle Istituzioni ma con uguale attenzione ai propri diritti di agire senza forzare le norme comunitarie e nazionali . Abbiamo chiesto un incontro per poter dimostrare la serietà, anche finanziaria, del nostro ...