Alitalia, "spezzatino" sempre più vicino (Di sabato 6 marzo 2021) "Ue e Italia in sintonia su Alitalia", titolano subito i quotidiani on line dopo l'incontro "positivo e costruttivo", parola dei ministri Giorgetti, Franco e Giovannini, con Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea e commissaria per la concorrenza. Traduzione: si va verso lo "spezzatino" degli asset della compagnia aerea, lo vogliano o meno gran parte degli 11mila addetti diretti di Alitalia e i sindacati che li rappresentano. Solo piloti e assistenti di volo, il cosiddetto settore aviation, hanno già fatto sapere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

