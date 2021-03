Alitalia, oggi l’incontro con la commissaria Ue. I nodi della trattativa, dalla gara per vendere gli asset alla riduzione dei dipendenti (Di venerdì 5 marzo 2021) Flotta ridotta a 45 aerei dagli attuali 104, trasferimento delle attività alla newco Ita senza gara pubblica, due o al massimo tre miliardi di fondi statali. Più l’uso del brand Alitalia. Sono questi i quattro punti chiave del salvataggio dell’ex compagnia di bandiera su cui i ministri del governo di Mario Draghi insisteranno nell’incontro di venerdì 5 marzo con la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. Fondamentale per l’esecutivo è spuntare l’ok a procedere senza una gara pubblica che richiederebbe circa sei mesi di tempo. Tempo che Alitalia non ha a disposizione visto che l’ex compagnia di bandiera brucia ormai 50 milioni al mese e che, in generale, le prospettive per il trasporto aereo sono tutt’altro che rosee. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Flotta ridotta a 45 aerei dagli attuali 104, trasferimento delle attivitànewco Ita senzapubblica, due o al massimo tre miliardi di fondi statali. Più l’uso del brand. Sono questi i quattro punti chiave del salvataggio dell’ex compagnia di bandiera su cui i ministri del governo di Mario Draghi insisteranno neldi venerdì 5 marzo con laeuropeaConcorrenza, Margrethe Vestager. Fondamentale per l’esecutivo è spuntare l’ok a procedere senza unapubblica che richiederebbe circa sei mesi di tempo. Tempo chenon ha a disposizione visto che l’ex compagnia di bandiera brucia ormai 50 milioni al mese e che, in generale, le prospettive per il trasporto aereo sono tutt’altro che rosee. Secondo ...

