Alis | De Caterina | Sui partner istituzionali il Garante ci dà ragione Siamo un modello di partecipazione

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 5 marzo 2021) “Pochi giorni fa annunciavamo l’ingresso nel nostro cluster del Dipartimento di Economia aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre, autorevole e prestigioso ateneo pubblico. Nelle prossime settimane annunceremo altri ingressi, al vaglio del nostro Consiglio direttivo, ma oggi mi trovo ad esprimere la mia grande soddisfazione per la pronuncia dell’Autoritàdella Concorrenza e del Mercato che ritiene il sistema di adesione di enti di diritto pubblico adconforme a tutte le norme di legge.ha impostato la propria azione associativa collegando in modo sano e trasversale i comparti del trasporto e della logistica con le Istituzioni, quali Università, Fondazioni e AdSP, presupponendo che l’adesione di questi ultimi in qualità di soci onorari e/osia necessaria per ...