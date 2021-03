Al via ‘Casa Giada’, nuovo cohousing per persone anziane (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Roma Capitale ha aperto “Casa Giada”, un nuovo cohousing dedicato a persone anziane in zona La Giustiniana gestito in accordo con IRASP. È il terzo cohousing avviato negli ultimi mesi, dopo “Casa Gaia” in zona Torre Gaia e “Casa delle Viole” in zona Monteverde. Lo scrive in una nota il comune di Roma. L’obiettivo dell’Amministrazione e’ non solo offrire, attraverso questo nuovo modello di residenzialita’, una soluzione abitativa alle persone anziane che hanno bisogno, ma anche e soprattutto incentivare un modello di coabitazione che sostenga l’invecchiamento attivo degli ospiti, la loro autodeterminazione, la condivisione di un contesto piu’ familiare e la qualita’ della vita. All’interno di “Casa Giada”, che puo’ ospitare fino a cinque ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – Roma Capitale ha aperto “Casa Giada”, undedicato ain zona La Giustiniana gestito in accordo con IRASP. È il terzoavviato negli ultimi mesi, dopo “Casa Gaia” in zona Torre Gaia e “Casa delle Viole” in zona Monteverde. Lo scrive in una nota il comune di Roma. L’obiettivo dell’Amministrazione e’ non solo offrire, attraverso questomodello di residenzialita’, una soluzione abitativa alleche hanno bisogno, ma anche e soprattutto incentivare un modello di coabitazione che sostenga l’invecchiamento attivo degli ospiti, la loro autodeterminazione, la condivisione di un contesto piu’ familiare e la qualita’ della vita. All’interno di “Casa Giada”, che puo’ ospitare fino a cinque ...

enpaonlus : Siracusa. Quattro micetti soccorsi dai Vigili del Fuoco: nati su un motopesca, cercano casa - La7tv : #piazzapulita Dimissioni #Zingaretti, Pier Luigi #Bersani: 'Ci vuole una novità, una fase nuova. E' la via d'uscita… - Pontifex_it : Unisco la mia voce a quella dei Vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze, portate via… - BabboleoNews : #Campionati regionali di #canottaggio domenica 7 marzo a Genova #Pra'. Parteciperanno 300 atleti e l'evento potrà e… - SILVIOVEO : RT @FmMosca: FORSE CI SIAMO (L'incubo sta per finire) Leggete l'articolo e poi chiedetevi 'come fa #Speranza a dormire la notte?' ???????? Rivo… -

Ultime Notizie dalla rete : via ‘Casa Uccisa a Faenza: dalle immagini nuovi dettagli sul killer U StatoQuotidiano.it