Airbus-Boeing, accordo Ue-Usa sui dazi. Von der Leyen: segna il “nuovo inizio” (Di sabato 6 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio con il presidente Usa Joe Biden in cui è stata concordata la sospensione di tutti i dazi compensativi legati alla doppia controversia commerciale Airbus-Boeing per il prossimi quattro mesi, nel tentativo di trovare un accordo per risolverla. Lo ha annunciato la stessa von der Leyen su Twitter e con un comunicato stampa, in cui sottolinea il "nuovo inizio" che quest'intesa segna per le relazioni transatlantiche. "Sono lieta di aver parlato con il presidente Biden, il primo di molti scambi e l'inizio di un buona collaborazione personale. Come simbolo di questo nuovo inizio, il presidente Biden e io abbiamo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 6 marzo 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von derha avuto un colloquio con il presidente Usa Joe Biden in cui è stata concordata la sospensione di tutti icompensativi legati alla doppia controversia commercialeper il prossimi quattro mesi, nel tentativo di trovare unper risolverla. Lo ha annunciato la stessa von dersu Twitter e con un comunicato stampa, in cui sottolinea il "" che quest'intesaper le relazioni transatlantiche. "Sono lieta di aver parlato con il presidente Biden, il primo di molti scambi e l'di un buona collaborazione personale. Come simbolo di questo, il presidente Biden e io abbiamo ...

