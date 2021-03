Aiello, la cover di Gianna a Sanremo 2021: significato e testo del brano di Rino Gaetano (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ricordo di Rino Gaetano viene celebrato al Festival di Sanremo in occasione della serata delle cover. A scegliere una canzone del compianto cantautore è Aiello, che duetta assieme a Vegas Jones sulle note di Gianna. Una canzone non banale, soprattutto per il messaggio che trasmette: scopriamo insieme la genesi di questa canzone, dal suo significato al testo completo. Il significato di Gianna: un brano di denuncia Gianna è una delle canzoni di maggior successo di Rino Gaetano, portata in gara al Festival di Sanremo del 1978. La canzone appartiene al 45 giri Gianna/Visto che mi vuoi lasciare pubblicato dal compianto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Il ricordo diviene celebrato al Festival diin occasione della serata delle. A scegliere una canzone del compianto cantautore è, che duetta assieme a Vegas Jones sulle note di. Una canzone non banale, soprattutto per il messaggio che trasmette: scopriamo insieme la genesi di questa canzone, dal suoalcompleto. Ildi: undi denunciaè una delle canzoni di maggior successo di, portata in gara al Festival didel 1978. La canzone appartiene al 45 giri/Visto che mi vuoi lasciare pubblicato dal compianto ...

