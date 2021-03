Agi non ha dato la notizia di Bonaccini segretario incaricato del Pd (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stata postata un’immagine che mostra una presunta notizia pubblicata dall’agenzia di stampa Agi secondo cui Stefano Bonaccini, presidente della regione dell’Emilia Romagna, sarebbe il nuovo segretario incaricato del Partito democratico. Lo stesso giorno, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di segretario nazionale del Pd. La notizia del nuovo incarico di Bonaccini non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale del Pd, né di Bonaccini. La stessa agenzia Agi ha smentito la notizia, dichiarando che si tratta di una notizia falsa e annunciando di aver segnalato il caso alla Polizia postale ... Leggi su facta.news (Di venerdì 5 marzo 2021) Il 4 marzo 2021 su Facebook è stata postata un’immagine che mostra una presuntapubblicata dall’agenzia di stampa Agi secondo cui Stefano, presidente della regione dell’Emilia Romagna, sarebbe il nuovodel Partito democratico. Lo stesso giorno, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dinazionale del Pd. Ladel nuovo incarico dinon trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale e in nessun comunicato ufficiale del Pd, né di. La stessa agenzia Agi ha smentito la, dichiarando che si tratta di unafalsa e annunciando di aver segnalato il caso alla Polizia postale ...

