Afghanistan, tre giornaliste uccise a sangue freddo in strada: la rivendicazione dell’Isis (Di venerdì 5 marzo 2021) “Freddate per strada a poco più di 20 anni con un colpo alla testa, purtroppo nell’indifferenza di gran parte del mondo”. La notizia è passata in sordina, ma quanto accaduto a Jalalabad, in Afghanistan, resta un atto gravissimo. Commentata così anche dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Tre ragazze afghane sono state uccise perché lavoravano per una emittente televisiva “fedele al governo apostata afghano”. Così, su Telegram, la rivendicazione dell’Is per l’omicidio di tre doppiatrici del canale Enikass RTV, vittime di un duplice attentato a Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan. Le tre donne sono state colpite mentre rientravano a casa. Altre due donne sono rimaste ferite. La rivendicazione è stata fatta sui canali di propaganda del gruppo jihadista, dopo che alcune ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) “Freddate pera poco più di 20 anni con un colpo alla testa, purtroppo nell’indifferenza di gran parte del mondo”. La notizia è passata in sordina, ma quanto accaduto a Jalalabad, in, resta un atto gravissimo. Commentata così anche dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Tre ragazze afghane sono stateperché lavoravano per una emittente televisiva “fedele al governo apostata afghano”. Così, su Telegram, ladell’Is per l’omicidio di tre doppiatrici del canale Enikass RTV, vittime di un duplice attentato a Jalalabad, nell’est dell’. Le tre donne sono state colpite mentre rientravano a casa. Altre due donne sono rimaste ferite. Laè stata fatta sui canali di propaganda del gruppo jihadista, dopo che alcune ...

Il capo della Polizia Lamberto Giannini ... - l'individuazione dei responsabili dell'omicidio della giornalista del Corriere della Sera Maria Grazia Cutuli, assassinata insieme ad altri tre colleghi in Afghanistan; - l'arresto nel 2005 a Roma ...

Cdm, Lamberto Giannini nominato nuovo capo della polizia ...Marta Russo alla Sapienza di Roma e quello della giornalista Maria Grazia Cutuli in Afghanistan. La ... Tre anni più tardi, diventato prefetto, ha guidato la Direzione centrale della polizia di ...

Tre doppiatrici televisive sono state uccise in Afghanistan AGI AGI - Agenzia Italia Afghanistan, l'Is rivendica l'uccisione di tre giornaliste L'intesa stabilisce, tra l'altro, che gli Stati Uniti ritireranno le loro truppe dal Paese entro maggio 2021. Le tre donne sono state colpite mentre rientravano a casa.

