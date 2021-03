Aeroporto di Bologna | a febbraio passeggeri in calo del 90% su stesso mese 2020

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Continua anche a2021 il fortedidell’di, sgestito dall’omonima società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana. Imensili sono stati poco più di 60 mila (60.618), per undell’89,7% su, ultimodi traffico normale prima dell’emergenza Covid-19. Isu voli nazionali sono stati 22.307 (-81,7%), mentre quelli su voli internazionali 38.311 (-91,8%). I movimenti aerei sono stati 859 (-83,4%), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 2.755 tonnellate, con un decremento dell’1,5% su. Le limitazioni ai voli introdotte con la ...

5 marzo 2021 - "La Regione Emilia - Romagna è socia dell'Aeroporto di Bologna e quindi ha il dovere morale di intervenire su una vicenda scandalosa che sta capitando nello scalo bolognese come denunciato dal sindacato Ugle Ugl terziario Emilia - ...