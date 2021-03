Aeroporti, Fontana: “Malpensa strategico e fondamentale per futuro Paese “ (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – “Malpensa ha dimostrato la sua importanza e la strategicità della sua esistenza, pur non avendo ricevuto aiuti”. Lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto all’inaugurazione dell’hub di DHL Express Italy presso l’aeroporto milanese. “Prima della pandemia questo aeroporto stava crescendo in maniera esponenziale”, ha ricordato Fontana, aggiungendo che occorrerà “lavorare insieme per fare in modo che riprenda il proprio percorso di crescita e di successo” perché “è fondamentale per il futuro del nostro Paese”. Il Presidente della Lombardia si è anche congratulato per l’investimento di DHL Express Italy nel nuovo hub ed ha affermato che “gli enti locali devono essere vicini a chi vuole investire”, migliorando “collegamenti e connettività con ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – “ha dimostrato la sua importanza e la strategicità della sua esistenza, pur non avendo ricevuto aiuti”. Lo ha affermato il governatore della Lombardia, Attilio, intervenuto all’inaugurazione dell’hub di DHL Express Italy presso l’aeroporto milanese. “Prima della pandemia questo aeroporto stava crescendo in maniera esponenziale”, ha ricordato, aggiungendo che occorrerà “lavorare insieme per fare in modo che riprenda il proprio percorso di crescita e di successo” perché “èper ildel nostro”. Il Presidente della Lombardia si è anche congratulato per l’investimento di DHL Express Italy nel nuovo hub ed ha affermato che “gli enti locali devono essere vicini a chi vuole investire”, migliorando “collegamenti e connettività con ...

DividendProfit : Aeroporti, Fontana: “Malpensa strategico e fondamentale per futuro Paese “ - TV7Benevento : Aeroporti: Fontana, 'Malpensa strategica, ora riconoscerne importanza'... - NOprisonersEVER : Guarda come tra qualche giorno Fontana e gli altri governatori iniziano a berciare che non è giusto, che il contegg… -